Гуменюк про ситуацію на Кінбурнській косі: окупанти відчувають небезпеку

"Поки що Кінбурнська коса у ворога, поки що вона окупована - і це для мене особисто дуже болючий напрямок", - сказала Гуменюк.

За її словами, для того, щоб відвернути увагу ЗСУ від Херсонського напрямку, росіяни періодично посилюють обстріли на Очаківському й Куцурубському напрямках.

При цьому вона наголосила, що на тій ділянці окупанти відчувають небезпеку. Також ворог почав відмовлятися від використання артилерії, надаючи перевагу FPV-дронам.

"Тому намагаються запускати дрони вже з Херсонської частини Кінбурнської коси, ближче до материкової частини тимчасово окупованої області, щоб убезпечити свої підрозділи. Тобто, тут теж спостерігається нервовість у розподілі сил і засобів", - пояснила Гуменюк.

Речниця додала, що коли росіяни відправляються на Кінбурнську косу, вони розуміють, що це - квиток в один кінець.

"Їм одразу прилітає у відповідь, тож фактично ця позиція більше не функціює", - зазначила Гуменюк.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські воїни продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Новобахмутівки (Донецька область) та вразили три артилерійські засоби противника.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 6 лютого, склали 1020 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 390 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 артсистем, 35 ББМ та 41 одиниця автомобільної техніки.