Понад 1000 окупантів, 35 ББМ та 18 артсистем. Втрати РФ у війні за добу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 6 лютого, склали 1020 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 390 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 артсистем, 35 ББМ та 41 одиниця автомобільної техніки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 390580 (+1020) осіб ліквідовано;
- танків - 6365 (+17) од.;
- бойових броньованих машин - 11857(+35) од.;
- артилерійських систем - 9367 (+18) од.;
- РСЗВ - 979 од.;
- засоби ППО - 665 (+1) од.;
- літаків - 332 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 од.;
- крилаті ракети - 1848 од.;
- кораблі/катери - 24 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12453 (+41) од.;
- спеціальна техніка - 1496 (+10) од.
Ситуація на фронті
Військові ЗСУ відбили 20 атак противника на Лиманському напрямку, утримували позиції та відбивали штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вразили 3 склади боєприпасів противника. За даними Інституту вивчення війни, російські війська трохи просунулися в північній частині Сіньківки та на схід від Ямполівки. Також підтвердили наступ у районі Сіверська на північний схід від Бахмута, а ЗСУ просунулися на південний захід від Авдіївки.
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