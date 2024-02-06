Понад 1000 окупантів, 35 ББМ та 18 артсистем. Втрати РФ у війні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 6 лютого, склали 1020 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 390 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 18 артсистем, 35 ББМ та 41 одиниця автомобільної техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 390580 (+1020) осіб ліквідовано;

танків - 6365 (+17) од.;

бойових броньованих машин - 11857(+35) од.;

артилерійських систем - 9367 (+18) од.;

РСЗВ - 979 од.;

засоби ППО - 665 (+1) од.;

літаків - 332 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 од.;

крилаті ракети - 1848 од.;

кораблі/катери - 24 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12453 (+41) од.;

спеціальна техніка - 1496 (+10) од. Ситуація на фронті Військові ЗСУ відбили 20 атак противника на Лиманському напрямку, утримували позиції та відбивали штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вразили 3 склади боєприпасів противника. За даними Інституту вивчення війни, російські війська трохи просунулися в північній частині Сіньківки та на схід від Ямполівки. Також підтвердили наступ у районі Сіверська на північний схід від Бахмута, а ЗСУ просунулися на південний захід від Авдіївки.