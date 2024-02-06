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Гуменюк о ситуации на Кинбурнской косе: оккупанты чувствуют опасность

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Ситуация на временно оккупированной Кинбурнской косе остается напряженной. Оттуда россияне пытаются отвлекать внимание украинских военных от Херсонского направления. Вместе с тем захватчики чувствуют там опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире 24 канала.

"Пока Кинбурнская коса у врага, пока она оккупирована - и это для меня лично очень болезненное направление", - сказала Гуменюк.

По ее словам, для того чтобы отвлечь внимание ВСУ от Херсонского направления, россияне периодически усиливают обстрелы на Очаковском и Куцурубском направлениях.

При этом спикер подчеркнула, что на том участке оккупанты чувствуют опасность. Также враг начал отказываться от использования артиллерии, предпочитая FPV-дроны.

"Поэтому пытаются запускать дроны уже из Херсонской части Кинбурнской косы, ближе к материковой части временно оккупированной области, чтобы обезопасить свои подразделения. То есть здесь тоже наблюдается нервозность в распределении сил и средств", - пояснила Гуменюк.

Спикер добавила, что когда россияне отправляются на Кинбурнскую косу, они понимают, что это - билет в один конец.

"Им сразу прилетает в ответ, так что фактически эта позиция больше не функционирует", - отметила она.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские воины продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Новобахмутовки (Донецкая область) и поразили три артиллерийских средства противника.

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 6 февраля, составили 1020 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 390 580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 артсистем, 35 ББМ и 41 единицу автомобильной техники.

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