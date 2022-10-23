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Гуменюк о ситуации на Херсонском направлении: продолжаем двигать линию фронта

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Воскресенье 23 октября 2022 10:49
Гуменюк о ситуации на Херсонском направлении: продолжаем двигать линию фронта Фото: Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия продолжает укреплять свои позиции на левом берегу Днепра после эвакуации с правого. ВСУ тем временем и дальше продвигают линию фронта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова в эфире руководителя пресс-центра Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк телемарафона.

"Нужно быть очень критическими касаемо сообщений, звучащих в условиях гибридной войны. В частности, коллаборационная и оккупационная власть ориентирована как раз очень мощно на информационный фронт, чтобы сеять панику среди населения, в том числе и тот же техногенный шантаж относительно потенциала использования Каховской ГЭС ", - заявил Гуменюк.

Как пояснила Гуменюк, россияне продолжают шантажировать тем, что ВСУ якобы планируют ударить по ГЭС, несмотря на то, что оккупанты сами же заминировали объект и уволили всех украинских работников, таким образом ограничив доступ и усилив охранный режим.

"Это как раз все свидетельствует о подготовке определенных мер манипуляционного характера, который они пытаются использовать. Да, они продолжают сами эвакуироваться с правого на левый берег, это не так стремительно происходит именно потому, что они используют только альтернативные переправы, не могут пользоваться полноценными мостами ", - отметила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг".

По словам Гуменюк, россияне продолжают бежать с правого берега, перемещая на левый разные элитные подразделения и офицерский состав, оставляя лишь мобилизованных по принципу "кого не жалко".

Между тем ВСУ продолжают двигать линию фронта, несмотря на то, что оккупанты крепко засели за оборонительным рубежом.

"Наша работа продолжается, а они тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу", - пояснила Гуменюк.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности ситуации, развернувшейся вокруг временного оккупированного Херсона. Недавно командующий оккупационными войсками России Суровикин Сергей заявил о "самых сложных решениях" касаемо города.

Между тем, по словам депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, россияне начали вывозить из города имущество и документы.

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