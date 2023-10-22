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Гуменюк розповіла про завдання ЗСУ на лівому березі Херсонської області

Фото: бої в Херсонській області ( facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Зачистка частини лівого берега необхідна, щоб "полегшити життя правому берегу", оскільки окупаційні війська продовжують його обстрілювати

Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Коментуючи інформацію аналітиків американського Інституту вивчення війни про ймовірну висадку Збройних сил України на лівому березі Херсонської області, Гуменюк заявила, що "у стверджувальному тоні говорити про це зарано, тому що це висновки аналітиків".

За її словами, також не варто сприймати як докази заяви російських "військкорів".

"Ми говоримо про те, що робота наша бойова ведеться на різних напрямках, різними способами, опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити частину території лівого берега від ворога", - повідомила керівниця.

Вона пояснила, що зачистка частини лівого берега необхідна, щоб "полегшити життя правому берегу", оскільки окупаційні війська продовжують його обстрілювати, зокрема з повітря.

За словами Гуменюк, зараз першочергова задача Сил оборони - "полегшити життя мирного населення".

"Про просування в таких масштабах не йдеться, а йдеться про бойову роботу, результати якої можуть бути проголошені, тільки тоді, коли є закріплений результат", - сказала вона.

За її словами, "проголошення", які звучали раніше, дуже шкодять бойовій роботі і "робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною".

Раніше повідомлялося, що українські бійці дронами атакували позиції росіян на лівому березі Дніпра.

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