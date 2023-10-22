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Гуменюк рассказала о задачах ВСУ на левом берегу Херсонской области

Фото: бои в Херсонской области (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Зачистка части левого берега необходима, чтобы "облегчить жизнь правому берегу", поскольку оккупационные войска продолжают его обстреливать

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Комментируя информацию аналитиков американского Института изучения войны о вероятной высадке Вооруженных сил Украины на левом берегу Херсонской области, Гуменюк заявила, что "в утвердительном тоне говорить об этом рано, потому что это выводы аналитиков".

По ее словам, также не стоит воспринимать как доказательства заявления российских "военкоров".

"Мы говорим о том, что работа наша боевая ведется на разных направлениях, разными способами, опора осуществляется на контрбатарейную борьбу, поскольку есть задача вычистить часть территории левого берега от врага", - сообщила руководительница.

Она пояснила, что зачистка части левого берега необходима, чтобы "облегчить жизнь правому берегу", поскольку оккупационные войска продолжают его обстреливать, в том числе с воздуха.

По словам Гуменюк, сейчас первоочередная задача Сил обороны - "облегчить жизнь мирного населения".

"О продвижении в таких масштабах речь не идет, а речь идет о боевой работе, результаты которой могут быть провозглашены, только тогда, когда есть закрепленный результат", - сказала она.

По ее словам, "звучавшие ранее провозглашения" очень вредят боевой работе и "работа вокруг какого-то населенного пункта без закрепления не считается завершенной".

Ранее сообщалось, что украинские бойцы дронами атаковали позиции россиян на левом берегу Днепра.

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