Гуменюк розповіла про завдання плацдарму ЗСУ на лівому березі Херсонської області

Гуменюк розповіла, що робота на лівому березі триває і те, що ЗСУ закріплюється там є довготривалою операцією, яка може тривати протягом кількох днів, а можливо і тижнів.

"Наша задача залишається незмінною - ми продовжуємо роботу, щоб полегшити життя правому берегу, а в подальшій перспективі і прибережним лівобережним територіям, бо там теж є населені пункти, які фактично опинилися на лінії вогню", -заявила вона.

Речниця Сил оборони півдня додала, що мінометні розрахунки окупантів вже не досягають правого берега, що вже є певним досягненням.

Також вона розповіла, що ворог покищо має можливість підтягувати резерви, з її слів, на лівому березі зафіксовано кілька десятків тисяч російських військ, але ударних угруповань там не виявлено.

Операція на лівому березі Херсонської області

17 листопада, українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріли цивільних.

Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі триває, але ускладнюється через погану погоду.