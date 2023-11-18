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Гуменюк рассказала о задачах плацдарма ВСУ на левом берегу Херсонской области

Фото: в ВСУ назвали основные задачи украинских войск на левом берегу Херсонской области (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала основные задачи украинских военных на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

Гуменюк рассказала, что работа на левом берегу продолжается и то, что ВСУ закрепляется там, является долгосрочной операцией, которая может длиться в течение нескольких дней, а возможно и недель.

"Наша задача остается неизменной – мы продолжаем работу, чтобы облегчить жизнь правому берегу, а в дальнейшей перспективе и прибрежным левобережным территориям, потому что там тоже есть населенные пункты, которые фактически оказались на линии огня", - заявила она.

Пресс-секретарь Сил обороны юга добавила, что минометные расчеты окупантов уже не достигают правого берега, что уже является определенным достижением.

Также она рассказала, что враг пока имеет возможность подтягивать резервы, по ее словам, на левом берегу зафиксировано несколько десятков тысяч российских войск, но ударных группировок там не обнаружено.

Операция на левом берегу Херсонской области

17 ноября украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских окупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских.

Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается, но усложняется из-за плохой погоды.

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Херсонская областьВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ