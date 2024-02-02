Гуменюк розповіла, скільки військових РФ зараз перебувають на лівому березі Дніпра

За її словами, вороже угруповання, що намагається відкинути Сили оборони з лівого берега, постійно змінюється у кількісному та якісному складі.

"Тому, що, потерпаючи від невдалих штурмових дій, вони втрачають у кожній штурмовій групі до 70% особового складу. І підрозділи змушені постійно маневрувати та перекидатися на різні напрямки. Загальне угруповання ворога на лівому березі оцінюється у понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць озброєння та техніки", - розповіла Гуменюк.

При цьому речниця наголосила, що не всі ці війська зосереджені безпосередньо вдовж лінії фронту.

"Вони знаходяться у більш глибоких тилах, звідки підтягуються як додатковий ресурс", - пояснила вона.

Гуменюк також повідомила, що обстановка на лівому березі Дніпра дуже складна, зокрема у тому, що динаміка ворожих штурмів виснажує.

"Якщо позаминулої доби це було лише три спроби штурмових дій, то минулої вони активізувалися до 13 таких спроб", - розповіла речниця.

Вона зазначила, що сталою залишається традиція невикористання ворогом бронетехніки.

"Росіяни усвідомлюють, що той період часу, який ми утримуємо ці плацдарми та працюємо над їх розширенням, очевидно спрямований на їх подальше укріплення і наше просування. Вони намагаються нам перешкоджати в цьому, а ми робимо свою роботу", - додала Гуменюк.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Восени минулого року стало відомо, що українські воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема на плацдармі в районі населеного пункту Кринки.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріл цивільних. Спікер оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі продовжується.

Військові експерти припускають, що наступальні можливості російських військ на лівому березі Херсонської області обмежені. Причиною є слабка підготовка та координація загарбників.