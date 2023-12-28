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Гуменюк розповіла про особливості нової тактики РФ після знищення літаків

Україна, Четвер 28 грудня 2023 08:55
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Гуменюк розповіла про особливості нової тактики РФ після знищення літаків Фото: РФ змінила тактику ударів на півдні після знищення літаків Су-34 (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська стали більш виважено підходити до використання авіації після знищення трьох Су-34 в Херсонській області 22 грудня. На даний момент фіксуються деякі зміни у тактиці завдання ударів РФ на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Критичної зміни в тактиці нема, є зміна в кількості, щільності цих ударів. Дійсно, окупанти стали дуже виважено підходити до використання тактичної авіації з урахуванням того, що були уражені на цьому напрямку літаки. І вони намагаються вишукувати інші рубіжі пуску так, щоб не наражати на небезпеку свої літаки", - розповіла вона.

Крім того, за словами Гуменюк, зафіксовано ще одну зміну у тактичній поведінці росіян.

"Коли один випускає КАБи, інший намагається його прикривати. Якщо раніше це були групові нальоти і пуски КАБів з кількох напрямків, то сьогодні ми спостерігаємо саме таку тактику", - додала спікер.

Сім КАБів за добу

Росіяни за добу вдарили по півдню сімома керованими авіабомбами.

"Ворог намагався бити по прибережній інфраструктурі правого берега, намагаючись зупинити постачання до Сил оборони, які на лівому березі вдало відбивають штурми ворога. Їх за минулу добу було 10", - додала Гуменюк.

Зниження кількості обстрілів

Загалом, за її словами, спостерігалось зниження кількості не тільки штурмів, але і кількості обстрілів - Херсон окупанти обстріляли тричі, двічі Станіслав та один раз Тягинку (Бериславський район). Двоє людей були поранені.

"Бойова робота тривала і цієї ночі, але в порівнянні з попередніми це було набагато спокійніше", - констатувала Гуменюк, додавши, що під час нічної атаки дронів два російських БПЛА були збиті на півдні Дніпропетровської області.

Знищення російських літаків

22 грудня українські військові змогли за добу знищити одразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 у Херсонській області. А 24 грудня ППО ЗСУ знищила ще один Су-34 та один Су-30 російських окупантів.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни також підтвердили, що російські загарбники після знищення Силами оборони України минулого тижня кількох винищувачів знизили темпи своїх операцій на східному березі Херсонської області.

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