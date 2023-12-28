Гуменюк рассказала об особенностях новой тактики РФ после уничтожения самолетов

Российские войска стали более взвешенно подходить к использованию авиации после уничтожения трех Су-34 в Херсонской области 22 декабря. На данный момент фиксируются некоторые изменения в тактике нанесения ударов РФ на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Критического изменения в тактике нет, есть изменение в количестве, плотности этих ударов. Действительно, оккупанты стали очень взвешенно подходить к использованию тактической авиации с учетом того, что были поражены на этом направлении самолеты. И они пытаются выискивать другие рубежи пуска так, чтобы не подвергать опасности свои самолеты", - рассказала она.

Кроме того, по словам Гуменюк, зафиксировано еще одно изменение в тактическом поведении россиян.

"Когда один выпускает КАБы, другой пытается его прикрывать. Если раньше это были групповые налеты и пуски КАБов по нескольким направлениям, то сегодня мы наблюдаем именно такую тактику", - добавила спикер.

Семь КАБов в сутки

Россияне за сутки ударили по югу семью управляемыми авиабомбами.

"Враг пытался бить по прибрежной инфраструктуре правого берега, пытаясь остановить поставки в Силы обороны, которые на левом берегу удачно отражают штурмы врага. Их за минувшие сутки было 10", - добавила Гуменюк.

Снижение количества обстрелов

В целом, по ее словам, наблюдалось снижение количества не только штурмов, но и количества обстрелов - Херсон оккупанты обстреляли трижды, дважды Станислав и один раз Тягинку (Бериславский район). Два человека были ранены.

"Боевая работа продолжалась и этой ночью, но по сравнению с предыдущими это было гораздо спокойнее", - констатировала Гуменюк, добавив, что во время ночной атаки дронов два российских БПЛА были сбиты на юге Днепропетровской области.

Уничтожение российских самолетов

22 декабря украинские военные смогли за сутки уничтожить сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 в Херсонской области. А 24 декабря ПВО ВСУ уничтожила еще один Су-34 и один Су-30 российских оккупантов.

Ранее аналитики Института изучения войны тоже подтвердили, что российские захватчики после уничтожения Силами обороны Украины на прошлой неделе нескольких истребителей снизили темпы своих операций на восточном берегу Херсонской области.