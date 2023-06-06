Гуменюк розповіла, навіщо окупанти підірвали Каховську ГЕС

"Росіяни підірвали частину конструкції та використовують чергову карту техногенного шантажу, щоб тиснути на сили оборони, тиснути на Україну в цілому", - розповіла вона.

На її думку, не маючи сил вже більше чекати, звідки ж піде контрнаступ ЗСУ, вони намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію.

"А зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються", - додала Гуменюк.

Підрив Каховської ГЕС

Російські війська скоїли підрив Каховської ГЕС сьогодні вночі, 6 червня. Наразі уточнюються масштаби руйнувань.

Проводиться евакуація мешканців лівого берега Херсонської області. У Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, найближчим часом тут відключать і водопостачання. У Кривому Розі ситуація складна, там проводять екстрену нараду.

Докладніше про те, що відомо про цю техногенну катастрофу зараз - читайте в матеріалі РБК-Україна.