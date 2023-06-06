Гуменюк рассказала, зачем оккупанты подорвали Каховскую ГЭС

"Россияне взорвали часть конструкции и используют очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на силы обороны, давить на Украину в целом", - рассказала она.

По ее мнению, не имея сил больше ждать, откуда же пойдет контрнаступление ВСУ, они пытаются таким образом спровоцировать определенную ситуацию.

"А поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются", – добавила Гуменюк.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска совершили подрыв Каховской ГЭС сегодня ночью, 6 июня. На данный момент уточняются масштабы разрушений.

Проводится эвакуация жителей левого берега Херсонской области. В Херсоне обесточен микрорайон Корабел, в ближайшее время здесь отключат и водоснабжение. В Кривом Роге ситуация сложная, там проводят экстренное совещание.

Подробнее о том, что известно об этой техногенной катастрофе на сейчас - читайте в материале РБК-Украина.