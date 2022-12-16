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Гуменюк розповіла, як РФ намагається розосередити увагу нашої ППО під час масованого удару

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П'ятниця 16 грудня 2022 13:47
Гуменюк розповіла, як РФ намагається розосередити увагу нашої ППО під час масованого удару Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія намагається розосередити увагу української протиповітряної оборони шляхом виведення у море ракетоносія під час масованих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівницю прес-центру оперативного командування "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телеканалу "Київ".

Вона зазначила, що вчора ввечері та сьогодні вранці у морі не було жодного російського корабля. Вони зайшли у пункт базування, де укривалися від шторму.

При цьому кораблі покинули пункт базування під час підготовки масованого ракетного удару, для розосередження сил української ППО.

"Ворог вже не вперше застосовує таку тактику. Коли підіймаються літаки різних типів, які несуть ракети повітряного базування різного типу. І підключається морський ракетоносій, щоб максимально розосередити сили ППО", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до чергової масованої атаки по території України. У Повітряних силах повідомили, що окупанти випустили понад 60 ракет. Зокрема, були зафіксовані пуски "Калібрів" з Чорного моря.

Окрім того, сьогодні росіяни вперше підняли стратегічні літаки Ту-95 із ракетами з Енгельса.

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