Гуменюк розповіла, чим росіяни компенсують нещодавну втрату авіації

"Сьогодні вони активізували свою безпілотну розвідку і протягом кількох діб поспіль, ми спостерігали в нашій зоні відповідальності, зокрема, підвищену активність таких безпілотних летальних апаратів - 100-130 одиниць за добу проліт в нашій зоні відповідальності як вздовж лінії зіткнення так і дещо глибше. Отже ворог намагається компенсувати кількістю, вже як ні якістю", - розповіла вона.

Крім того, за словами спікера, літаки тактичної авіації РФ, які раніше виконували завдання з спрямування керованих авіабомб, сьогодні, не ризикуючи власними корпусами, тримаються подалі, в акваторії Чорного та Азовського морів та звідти теж також слугують для збору інформації.

"Але цей процес ускладнений, оскільки обладнання цих літаків не відповідає потужностям А-50. А самого А-50, хоч він у наявності у росіян ще є, ми не спостерігаємо вже близько тижня", - констатувала Гуменюк.

Збиття 13 російських літаків

Загалом українські військові збили вже 13 російських літаків, починаючи з 17 лютого. Серед знищених російських бортів – десять Су-34, два Су-35 та один А-50. Причому більшість із них були збиті на східному фронті.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігат, масове збиття російських літаків у лютому 2024 року є відповіддю українських сил оборони на нарощування присутності авіації ворога на сході України.

Крім того, через постійну небезпеку, окупанти сховали російські літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Це, певною мірою, полегшує відпрацювання по ворожій авіації.