Гуменюк: РФ щодня скидає авіабомби в районі курсування суден "зерновим коридором"

За її словами, наразі не спостерігається активність корабельного угруповання ворога в районі "зернового коридору". Однак вони намагаються контролювати там ситуацію через застосування тактичної авіації.

"Щодобово направляють туди літаки для скидання керованих авіабомб, якраз в районі, де, ймовірно, мають курсувати судна, що вирішили скористатись гуманітарним коридором, запропонованим Силами оборони України", - розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що такі керовані авіабомби можуть призводити до детонації морських мін, яких дуже багато в акваторії Чорного моря.

"Тобто, такий дистанційний терор використовують", - додала Гуменюк.

РФ хоче замінувати "гуманітарний коридор"

Нагадаємо, вчора у розвідці Британії повідомили, що Росія має намір встановити морські міни на підходах до українських портів, щоб завадити експорту зерна через тимчасовий "гуманітарний коридор".

Зазначається, що Росія може продовжувати націлюватися на цивільне судноплавство в Чорному морі, в тому числі встановлювати морські міни на підходах до українських портів.

У британській розвідці вважають, що РФ намагається поставити під загрозу цивільні судна, що проходять через "гуманітарний коридор", щоб стримати експорт українського зерна. Це дозволило б країні-агресору тиснути на економіку України.

"Росія майже напевно хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден, натомість фальшиво звинувачує Україну в будь-яких атаках на цивільні судна в Чорному морі", - йдеться у повідомленні розвідки.