Гуменюк: РФ ежедневно сбрасывает авиабомбы в районе курсирования судов "зерновым коридором"

Российские войска ежесуточно сбрасывают авиабомбы в районе курсирования судов украинским "зерновым коридором".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, в настоящее время не наблюдается активность корабельной группировки врага в районе "зернового коридора". Однако они пытаются контролировать ситуацию через применение тактической авиации.
"Ежесуточно направляют туда самолеты для сброса управляемых авиабомб, как раз в районе, где, вероятно, должны курсировать суда, решившие воспользоваться гуманитарным коридором, предложенным Силами обороны Украины", - рассказала Гуменюк.
Она отметила, что такие управляемые авиабомбы могут приводить к детонации морских мин, которых очень много в акватории Черного моря.
"То есть такой дистанционный террор используют", - добавила Гуменюк.
РФ хочет заминировать "гуманитарный коридор"
Напомним, вчера в разведке Британии сообщили, что Россия намерена установить морские мины на подходах к украинским портам, чтобы помешать экспорту зерна из-за временного "гуманитарного коридора".
Россия может продолжать нацеливаться на гражданское судоходство в Черном море, в том числе устанавливать морские мины на подходах к украинским портам.
В британской разведке считают, что РФ пытается поставить под угрозу проходящие через "гуманитарный коридор" гражданские суда, чтобы сдержать экспорт украинского зерна. Это позволило бы стране-агрессору давить на экономику Украины.
"Россия почти наверняка хочет избежать открытого затопления гражданских судов, а фальшиво обвиняет Украину в любых атаках на гражданские суда в Черном море", - говорится в сообщении разведки.
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