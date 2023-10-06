Гуменюк: РФ ежедневно сбрасывает авиабомбы в районе курсирования судов "зерновым коридором"

По ее словам, в настоящее время не наблюдается активность корабельной группировки врага в районе "зернового коридора". Однако они пытаются контролировать ситуацию через применение тактической авиации.

"Ежесуточно направляют туда самолеты для сброса управляемых авиабомб, как раз в районе, где, вероятно, должны курсировать суда, решившие воспользоваться гуманитарным коридором, предложенным Силами обороны Украины", - рассказала Гуменюк.

Она отметила, что такие управляемые авиабомбы могут приводить к детонации морских мин, которых очень много в акватории Черного моря.

"То есть такой дистанционный террор используют", - добавила Гуменюк.

РФ хочет заминировать "гуманитарный коридор"

Напомним, вчера в разведке Британии сообщили, что Россия намерена установить морские мины на подходах к украинским портам, чтобы помешать экспорту зерна из-за временного "гуманитарного коридора".

Россия может продолжать нацеливаться на гражданское судоходство в Черном море, в том числе устанавливать морские мины на подходах к украинским портам.

В британской разведке считают, что РФ пытается поставить под угрозу проходящие через "гуманитарный коридор" гражданские суда, чтобы сдержать экспорт украинского зерна. Это позволило бы стране-агрессору давить на экономику Украины.

"Россия почти наверняка хочет избежать открытого затопления гражданских судов, а фальшиво обвиняет Украину в любых атаках на гражданские суда в Черном море", - говорится в сообщении разведки.