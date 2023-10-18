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Гуменюк про застосування українськими військами ракет ATACMS: посилить контрнаступ ЗСУ

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Застосування Збройними силами далекобійних ракет ATACMS, які передали США, прискорить український контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

За її словами, знищення потужностей ворога в його глибоких тилах, є одним з основних елементів, який забезпечує можливість українським військовим робити більш активні кроки вздовж лінії фронту та просуватися вперед.

"Розуміючи, що ворог останнім часом активізував авіацію зокрема, було ясно, що потрібно атакувати ті напрямки, які забезпечують ті його потужності. Так і сталося, і результат очевидний", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що кожна така ракета - це можливість знищити ворога, і вона має бути реалізована військовими максимально ефективно.

"Скільки б їх (ракет - ред.) не було, всі вони будуть спрямовані за адресою", - наголосила речниця.

ATACMS вже в Україні

Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, українські військові підтвердили удар по аеродромах росіян у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Пізніше видання The Washington Post повідомило, що ЗСУ для атаки використовували далекобійні ракети ATACMS.

Водночас президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив застосування ATACMS в Україні. У Білому домі також офіційно підтвердили передачу ракет.

Вчора ЗМІ повідомляли, що Україна отримала менше дюжини (12) далекобійних ракет ATACMS від Сполучених Штатів Америки. Сьогодні ж джерела The New York Times повідомили, що США передали близько 20 таких ракет.

 

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