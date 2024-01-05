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Гуменюк про "прильоти" по окупантах в Криму: якщо не можуть захистити - будуть втрачати

Крим, П'ятниця 05 січня 2024 09:57
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Гуменюк про "прильоти" по окупантах в Криму: якщо не можуть захистити - будуть втрачати Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Захист російських сил в Криму має прогалини, а останні "прильоти" по окупантах свідчать про це. Якщо росіяни не можуть захистити свої ресурси, то будуть втрачати їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Речниця нагадала, що у ЗСУ офіційно підтвердили ураження пункту управління ворога під Севастополем. Гуменюк вважає, що після цього окупанти знову почнуть передислокацію.

"Вони знову почнуть масово передислокацію, це очевидно, тому що дуже суттєві втрати вони мають в системі захисту, а зважаючи на те, що Крим - це такий хаб накопичення всього того, що вони намагаються перекидати потім на допомогу фронту на лівий берег материкової України і на схід. Якщо не можуть захистити - будуть втрачати", - сказала Гуменюк.

За її словами, вибухи у Криму підтверджують, що російські загарбники вже не можуть захистити свої ресурси.

Що цьому передувало

Вчора близько о 15:40 у Севастополі оголосили повітряну тривогу. Також перед цим російські окупанти перекрили рух по Кримському мосту. Майже протягом години росіяни жалілись на масований ракетний обстріл, а на території Севастополя та Євпаторії лунали вибухи.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.

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