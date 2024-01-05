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Гуменюк о "прилетах" по оккупантам в Крыму: если не могут защитить - будут терять

Крым, Пятница 05 января 2024 09:57
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Гуменюк о "прилетах" по оккупантам в Крыму: если не могут защитить - будут терять Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Защита российских сил в Крыму имеет пробелы, а последние "прилеты" по оккупантам свидетельствуют об этом. Если россияне не могут защитить свои ресурсы, будут терять их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Спикер напомнила, что в ВСУ официально подтвердили удар по пункту управления врага под Севастополем. Гуменюк считает, что после этого оккупанты снова начнут передислокацию.

"Они снова начнут массово передислокацию, это очевидно, потому что очень существенные потери они имеют в системе защиты, а учитывая, что Крым - это такой хаб накопления всего того, что они пытаются перекидывать потом на помощь фронту на левый берег материковой Украины и к востоку. Если не могут защитить - будут терять", - сказала Гуменюк.

По ее словам, взрывы в Крыму подтверждают, что российские захватчики не могут защитить свои ресурсы.

Что этому предшествовало

Вчера около 15:40 в Севастополе объявили воздушную тревогу. Также перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту. Почти час россияне жаловались на массированный ракетный обстрел, а на территории Севастополя и Евпатории раздавались взрывы.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

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