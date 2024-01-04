Гуменюк пояснила, чому росіяни можуть економити ракети "Калібр"

Капітан першого рангу зазначила, що під час крайньої масованої ракетної атаки 2 січня були зафіксовані пуски трьох "Калібрів", і усі вони були знищені силами української протиповітряної оборони.

"Саме так ворог намагався вочевидь перевірити засоби розосередження уваги систем ППО", - сказала вона.

Гуменюк пояснила, що при максимальній потужності використання ракет повітряного базування росіяни хотіли відволікати увагу Сил оборони України ще і на морські ракетоносії.

"І те, що вони очевидно економлять "Калібри" може бути свідченням того, що з поновленням цих запасів в них можуть виникнути проблеми. Оскільки логістика із забезпеченням, завантаженням й обслуговуванням "Калібрів" залишилася у Севастополі. А там їм дуже тривожно, коли перебувають ракетоносії", - зазначила речниця.

Гуменюк додала, що російські загарбники воліють зберігати їх все-таки ближче до Новоросійська.

Масовані ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, вночі та вранці 2 січня російські терористи випустили по Україні 35 дронів-камікадзе та 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО 2 січня збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів". Також були знищені усі "Шахеди" окупантів.

За кілька днів до того, 29 грудня, війска РФ також влаштували масовану атаку по Україні, використавши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Силами та засобами ППО ЗСУ тоді було збито 114 ворожих повітряних цілей.

Вчора, 3 січня, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, чому росіяни не застосовували флот під час останніх ракетних ударів по Україні. Він розповів, що внаслідок дій Сил оборони з протидії Чорноморському флоту РФ суттєво знизилися логістичні можливості із забезпеченням флоту країни-агресора ракетним озброєнням.