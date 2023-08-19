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Гуменюк про нічну атаку дронів: був відволікаючий маневр

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти під час нічної атаки 19 серпня намагалися відволікати та заплутати українські сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що перед черговою цинічною атакою росіяни вивели у Чорне море носій крилатих ракет типу "Калібр". Проте окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку.

"Ворог напружив ситуацію напередодні на півдні, вивівши ракетоносій споряджений 8 "Калібрами" на чергування в море. Очевидно, це був відволікаючий маневр. Тому що атака відбулась пізніше на північному напрямку - ворог запустив "Шахеди" з Курського напрямку", - сказала Гуменюк.

Нічна атака дронів

В ніч на 19 серпня російська армія вчергове атакувала Україну дронами-камікадзе. Окупанти випустили 17 безпілотників з району Курська. Сили протиповітряної оборони збили 15 "Шахедів".

Під час повітряної тривоги цієї ночі у Хмельницькій області пролунали вибухи. Місцева влада підтвердила, що у регіоні працювала ППО.

Також вночі вибухи чули у Запорізькому районі.

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