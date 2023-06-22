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Гуменюк про нічний обстріл України: ворог застосував авіацію та "бив там, де боляче"

Фото: окупанти застосували авіацію на Криворізькому напрямку 22 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі під час чергової масованої атаки по Україні окупанти застосували авіацію на Криворізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Є і робота стратегічної авіації по Криворізькому напрямку. Ворог намагається атакувати там, де боляче. Якщо є зараз проблеми з водопостачанням Криворізького напрямку, як раз туди і намагається бити ворог", - розповіла вона.

Як зазначила Гуменюк, ворог дійсно намагається застосовувати нові тактики, вишукує способи, як обійти нашу ППО.

Обстріл України 22 червня

Після 1:00 22 червня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попередили про пуски балістичних ракет. Незабаром про вибухи повідомили у Харкові, Кривому Розі та Кременчуці.

Вже вранці стало відомо, що росіяни вночі атакували Одеську область із використанням "Шахедів". Сили ППО знищили три повітряні цілі, але є і влучення. А у Дніпропетровській області російська окупаційна армія завдала ракетного удару. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру.

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