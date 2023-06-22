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Гуменюк о ночном обстреле Украины: враг применил авиацию и "бил там, где больно"

Фото: оккупанты применили авиацию на Криворожском направлении 22 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью во время очередной массированной атаки по Украине оккупанты применили авиацию на Криворожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Есть и работа стратегической авиации по Криворожскому направлению. Враг пытается атаковать там, где больно. Если есть сейчас проблемы с водоснабжением Криворожского направления, как раз туда и пытается бить враг", - рассказала она.

Как отметила Гуменюк, враг действительно пытается применять новые тактики, выискивает способы, как обойти нашу ПВО.

Обстрел Украины 22 июня

После 1:00 22 июня во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах ВСУ предупредили о пусках баллистических ракет. Вскоре о взрывах сообщили в Харькове, Кривом Роге и Кременчуге.

Уже утром стало известно, что россияне ночью атаковали Одесскую область с использованием "Шахедов". Силы ПВО уничтожили три воздушных цели, но есть и попадание. А в Днепропетровской области российская оккупационная армия нанесла ракетный удар. Повреждены частные дома и инфраструктура.

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