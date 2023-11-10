ua en ru
Пт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гуменюк про нічні вибухи в Криму: у нас там ще багато роботи

Крим, П'ятниця 10 листопада 2023 09:45
UA EN RU
Гуменюк про нічні вибухи в Криму: у нас там ще багато роботи Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вибухи у тимчасово окупованому Криму будуть продовжувалися й надалі, адже військовий хаб та резерви росіян на півострові досить великі й у ЗСУ там ще багато роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Дуже приємно, що високо оцінюють таку широту географії цих вибухів. Віра в ЗСУ міцнішає. Вибухи в Криму будуть, ми на це вчора акцентували, і вчора представник Головного управління розвідки говорив, що роботи в нас там ще багато, тому що хаб великий, накопичення великі," - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що Сили оборони України "будуть працювати, не покладаючи рук".

Вибухи в Криму 10 листопада

У тимчасово окупованих Феодосії та Чорноморському Криму пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 10 листопада.

За даними місцевих пабліків, у Феодосії, ймовірно, пошкоджено нафтобазу. Повідомляється, що удари завдавалися невідомими безпілотниками.

У Чорноморському зафіксовано кілька "прильотів" за місцевою прикордонною заставою. Очевидці повідомляють, що рятувальники розбирають завали казарми, якою був "приліт".

Водночас у Міноборони РФ заявили, що нібито перехопили два дрони над окупованим Кримом.

Пізніше стало відомо, що у Криму розвідники ГУР знищили два російських десантних катери. Це сталося у селищі Чорноморське.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи Крым Війна Росії проти України
NEWS
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом