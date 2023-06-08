Гуменюк навела ще один доказ того, що Росія готувалась до підриву ГЕС

"Залишаючи людей в небезпеці, ворог намагався максимально приховати ситуацію. Вони намагалися створити максимальний вакуум навколо тієї групи, що мала працювати настільки, що "глушили" зв'язок перед цим підривом і не повідомили навіть свої підрозділи", - розповіла вона.

Гуменюк додала, що сили оборони мають інформацію, що багато хто з окупантів "або залишились під водою, або потерпають та чекають на дахах і благають про допомогу".

"Можливо, за якийсь період часу зв'язок буде кращим. Зараз вдається отримувати інформацію за деякими каналами зв’язку. Зокрема, збираючи її за допомогою аеророзвідки", - зазначила представниця ОК "Південь".

Підрив Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС російські війська здійснили 6 червня. Його проводила 205-та мотострілецька частина російської армії. Через НС окуповані Олешки Херсонської області затопило на 90%, у Корабельному районі Херсона затоплено майже 2000 будинків, а рівень води у Каховському водосховищі впав на 2,8 метра. Внаслідок затоплення вже відомо про трьох загиблих.

Крім того, за даними Генштабу, росіяни зазнали втрат в особовому складі та техніці через наслідки власного ж підриву греблі Каховської ГЕС. Позиції російських військ через масштабне підтоплення "відкотилися" на 5-15 метрів. Водночас ворожі ДРГ намагаються потрапити на правий берег Дніпра, переодягаючись у цивільних та евакуюючись під їхнім виглядом.