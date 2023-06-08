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Гуменюк привела еще одно доказательство того, что Россия готовилась к подрыву ГЭС

Фото: оккупанты "глушили" связь перед тем, как подорвать Каховскую ГЭС (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска перед тем, как совершить подрыв Каховской ГЭС "глушили" связь на оккупированной территории Херсонской области. Этот факт является еще одним подтверждением планирования ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Оставляя людей в опасности, враг пытался максимально скрыть ситуацию. Они пытались создать максимальный вакуум вокруг той группы, которая должна была работать настолько, что "глушили" связь перед этим подрывом и не сообщили даже свои подразделения", - рассказала она.

Гуменюк добавила, что силы обороны располагают информацией, что многие оккупанты "либо остались под водой, либо страдают и ждут на крышах и молят о помощи".

"Возможно, за какой-то период времени связь будет лучше. Сейчас удается получать информацию по некоторым каналам связи. В частности, собирая ее с помощью аэроразведки", - отметила представительница ОК "Юг".

Подрыв Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС российские войска совершили 6 июня. Его проводила 205-я мотострелковая часть российской армии. Из-за ЧС оккупированные Олешки Херсонской области затопило на 90%, в Корабельном районе Херсона затоплены почти 2000 домов, а уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра. В результате затопления уже известно о трех погибших.

Кроме того, по данным Генштаба, россияне понесли потери в личном составе и технике из-за последствий собственного же подрыва плотины Каховской ГЭС. Позиции российских войск из-за масштабного подтопления "откатились" на 5-15 метров. В тоже время, вражеские ДРГ пытаются попасть на правый берег Днепра, переодеваясь в гражданских и эвакуируясь под их видом.

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