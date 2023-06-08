ua ru
Чт, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гуменюк навела ще один доказ того, що Росія готувалась до підриву ГЕС

Новость на русском →
Україна, Четвер 08 червня 2023 09:33
Гуменюк навела ще один доказ того, що Росія готувалась до підриву ГЕС Фото: окупанти "глушили" зв'язок перед тим, як підірвати Каховську ГЕС (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська перед тим, як здійснити підрив Каховської ГЕС, "глушили" зв'язок на окупованій території Херсонської області. Цей факт є ще одним підтвердженням планування НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Залишаючи людей в небезпеці, ворог намагався максимально приховати ситуацію. Вони намагалися створити максимальний вакуум навколо тієї групи, що мала працювати настільки, що "глушили" зв'язок перед цим підривом і не повідомили навіть свої підрозділи", - розповіла вона.

Гуменюк додала, що сили оборони мають інформацію, що багато хто з окупантів "або залишились під водою, або потерпають та чекають на дахах і благають про допомогу".

"Можливо, за якийсь період часу зв'язок буде кращим. Зараз вдається отримувати інформацію за деякими каналами зв’язку. Зокрема, збираючи її за допомогою аеророзвідки", - зазначила представниця ОК "Південь".

Підрив Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС російські війська здійснили 6 червня. Його проводила 205-та мотострілецька частина російської армії. Через НС окуповані Олешки Херсонської області затопило на 90%, у Корабельному районі Херсона затоплено майже 2000 будинків, а рівень води у Каховському водосховищі впав на 2,8 метра. Внаслідок затоплення вже відомо про трьох загиблих.

Крім того, за даними Генштабу, росіяни зазнали втрат в особовому складі та техніці через наслідки власного ж підриву греблі Каховської ГЕС. Позиції російських військ через масштабне підтоплення "відкотилися" на 5-15 метрів. Водночас ворожі ДРГ намагаються потрапити на правий берег Дніпра, переодягаючись у цивільних та евакуюючись під їхнім виглядом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
Підрив Каховської ГЕС: все, що відомо про наслідки на 8 червня
DAILY
Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон