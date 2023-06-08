ua ru
Чт, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гуменюк привела еще одно доказательство того, что Россия готовилась к подрыву ГЭС

Новина українською →
Украина, Четверг 08 июня 2023 09:33
Гуменюк привела еще одно доказательство того, что Россия готовилась к подрыву ГЭС Фото: оккупанты "глушили" связь перед тем, как подорвать Каховскую ГЭС (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска перед тем, как совершить подрыв Каховской ГЭС "глушили" связь на оккупированной территории Херсонской области. Этот факт является еще одним подтверждением планирования ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Оставляя людей в опасности, враг пытался максимально скрыть ситуацию. Они пытались создать максимальный вакуум вокруг той группы, которая должна была работать настолько, что "глушили" связь перед этим подрывом и не сообщили даже свои подразделения", - рассказала она.

Гуменюк добавила, что силы обороны располагают информацией, что многие оккупанты "либо остались под водой, либо страдают и ждут на крышах и молят о помощи".

"Возможно, за какой-то период времени связь будет лучше. Сейчас удается получать информацию по некоторым каналам связи. В частности, собирая ее с помощью аэроразведки", - отметила представительница ОК "Юг".

Подрыв Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС российские войска совершили 6 июня. Его проводила 205-я мотострелковая часть российской армии. Из-за ЧС оккупированные Олешки Херсонской области затопило на 90%, в Корабельном районе Херсона затоплены почти 2000 домов, а уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра. В результате затопления уже известно о трех погибших.

Кроме того, по данным Генштаба, россияне понесли потери в личном составе и технике из-за последствий собственного же подрыва плотины Каховской ГЭС. Позиции российских войск из-за масштабного подтопления "откатились" на 5-15 метров. В тоже время, вражеские ДРГ пытаются попасть на правый берег Днепра, переодеваясь в гражданских и эвакуируясь под их видом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях 8 июня
DAILY
Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Огонь, вода и электрошок. Как херсонские партизаны пережили пытки и российский плен