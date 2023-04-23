Гуменюк про курортний сезон для росіян в Криму: Вони вже там награлися в пісочок

Росіянам, які звикли жити та відпочивати в окупованому Криму, варто звикати до звуків повітряної тривоги.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Думаю що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Тому що вони вже там награлися в пісочок. На цьому їх ігри й закінчаться", - сказала вона.
Гуменюк нагадала, що на окупованих територіях майбутній сезон вже оголошено "сезоном бавовни, а не просто курорту".
"Тому до звуків повітряної тривоги їм необхідно звикати", - сказала вона.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у тимчасово окупованому Криму росіяни почали розставляти на пляжах таблички, які попереджають про мінування. Також так звана "влада" заявляла про підготовку до організації курортного сезону в Криму.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на кримських пляжах зафіксували сотні кілометрів окопів, які викопали росіяни.
Також ми писали, що, за словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, Україна використовуватиме для деокупації Криму всю доступну зброю.
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