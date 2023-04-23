Гуменюк о курортном сезоне для россиян в Крыму: Они уже там наигрались в песочек

Россиянам, привыкшим жить и отдыхать в оккупированном Крыму, следует привыкать к звукам воздушной тревоги.
Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся", - сказала она.
Гуменюк напомнила, что на оккупированных территориях предстоящий сезон уже объявлен "сезоном хлопка, а не просто курорта".
"Поэтому к звукам воздушной тревоги им необходимо привыкать", – сказала она.
Ранее РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированном Крыму россияне начали расставлять на пляжах таблички, предупреждающие о минировании. Также так называемые "власти" заявляли о подготовке к организации курортного сезона в Крыму.
Напомним, ранее стало известно, что на крымских пляжах зафиксировали сотни километров окопов, которые выкопали россияне.
Также мы писали, что, по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, Украина будет использовать для деоккупации Крыма все доступное оружие.
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