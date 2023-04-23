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Гуменюк о курортном сезоне для россиян в Крыму: Они уже там наигрались в песочек

Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Россиянам, привыкшим жить и отдыхать в оккупированном Крыму, следует привыкать к звукам воздушной тревоги.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся", - сказала она.

Гуменюк напомнила, что на оккупированных территориях предстоящий сезон уже объявлен "сезоном хлопка, а не просто курорта".

"Поэтому к звукам воздушной тревоги им необходимо привыкать", – сказала она.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированном Крыму россияне начали расставлять на пляжах таблички, предупреждающие о минировании. Также так называемые "власти" заявляли о подготовке к организации курортного сезона в Крыму.

Напомним, ранее стало известно, что на крымских пляжах зафиксировали сотни километров окопов, которые выкопали россияне.

Также мы писали, что, по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, Украина будет использовать для деоккупации Крыма все доступное оружие.

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