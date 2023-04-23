Гуменюк о курортном сезоне для россиян в Крыму: Они уже там наигрались в песочек

Россиянам, привыкшим жить и отдыхать в оккупированном Крыму, следует привыкать к звукам воздушной тревоги.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что они уже там наигрались в песочек. На этом их игры и закончатся", - сказала она.

Гуменюк напомнила, что на оккупированных территориях предстоящий сезон уже объявлен "сезоном хлопка, а не просто курорта".

"Поэтому к звукам воздушной тревоги им необходимо привыкать", – сказала она.