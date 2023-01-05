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Гуменюк про будування росіянами траншей у Криму: не так там все спокійно

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Крим, Четвер 05 січня 2023 09:22
Гуменюк про будування росіянами траншей у Криму: не так там все спокійно Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська мають суттєві пошкодження місць базування на Південному напрямку. Тому ворог намагається відсунутися якнайдалі від фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі "24 каналу".

"Окупанти облаштовують собі суттєві рубежі оборони глибше у напрямку Криму. Напевно, саме тому їм піддуває з півострова. Не так там все спокійно. Ми просто зайвий раз нагадали, що Крим - це Україна. Ми боремось за кожен клаптик нашої землі", - зазначила Гуменюк.

За її словами, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ в Криму. Тому на півострові регулярно з'являються нові системи траншей, зокрема південніше від Армянська.

"Безперечно, росіяни вірять у силу своєї оборони, але по суті й змісту більше вірять у ЗСУ", - підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що російські війська риють окопи на півдні окупованого Криму, супутник зафіксував оборонні споруди окупантів.

Крім того, також стало відомо, що РФ передислоковує на північ півострова нові військові підрозділи для утримання тимчасово окупованих територій.

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