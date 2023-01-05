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Гуменюк о строительстве россиянами траншей в Крыму: не так там все спокойно

Новина українською →
Крым, Четверг 05 января 2023 09:22
Гуменюк о строительстве россиянами траншей в Крыму: не так там все спокойно Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска имеют существенные повреждения мест базирования на Южном направлении. Поэтому враг пытается отодвинуться подальше от фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире "24 канала".

"Оккупанты обустраивают себе существенные рубежи обороны глубже в направлении Крыма. Наверное, именно поэтому им поддувает с полуострова. Не так там все спокойно. Мы просто лишний раз напомнили, что Крым - это Украина. Мы боремся за каждый клочок нашей земли", - отметила. Гуменюк.

По ее словам, оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ в Крыму. Поэтому на полуострове регулярно появляются новые системы траншей, в частности южнее Армянска.

"Несомненно, россияне верят в силу своей обороны, но по сути и содержанию больше верят в ВСУ", - подытожила Гуменюк.

Напомним, недавно мы писали, что российские войска роют окопы на юге оккупированного Крыма, спутник зафиксировал оборонительные сооружения оккупантов.

Кроме того, также стало известно, что РФ передислоцирует на север полуострова новые военные подразделения для удерживания временно оккупированных территорий.

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