Гуманоїд кожні 10 хвилин: Китай відкрив перший у світі конвеєр роботів

Цифрові двійники

Для оптимізації процесів розробники створили точну віртуальну копію підприємства 1:1 на базі платформи Siemens Plant Simulation.

Як це працює?

Віртуальне моделювання: платформа відтворює робочі станції, стелажі та підлогові AGV-машини.

Моделювання процесів від прийому сировини до відвантаження готової продукції суттєво знижує витрати на налагодження безпосередньо на майданчику.

Конвеєр випускає одну одиницю гуманоїда кожні 10 хвилин. Планована річна потужність перевищує 10 000 одиниць.

Смарт-система Yanshee MOM: спільна розробка керує виробничими графіками, логістикою матеріалів і складом.

Повна простежуваність: кожен робот отримує унікальний серійний номер, що дозволяє відстежувати деталі, партії, параметри збірки та тестові дані протягом усього життєвого циклу.

UBTECH та Siemens запустили цифровий суперзавод роботів у Китаї (фото: UBTECH)

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Роботи на конвеєрі та гнучкій лінії

Головна особливість майданчика - активне залучення гуманоїдів до процесів виготовлення інших роботів.

Моделі роботів Cruzr Y1 та Cruzr S2 працюють разом із людьми, виконуючи завдання з розпакування, укладання на піддони, завантаження та транспортування компонентів.

Замість жорстких фіксованих ліній використовується гнучка система: поєднання колаборативних рук, маніпуляторів, логістичних машин і поворотних верстатів із можливістю обертання на 360 градусів.

Це дозволяє оперативно переналагоджувати випуск моделей Walker і Cruzr на одній лінії.

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Це фінансово вигідно?

Перехід до масового випуску суттєво відобразився на фінансових результатах UBTECH за перше півріччя: