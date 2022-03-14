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Гуманитарный центр на базе "Запорожстали" может сортировать до 15 вагонов помощи в сутки

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Понедельник 14 марта 2022 14:28
Гуманитарный центр на базе "Запорожстали" может сортировать до 15 вагонов помощи в сутки Фото: Гуманитарный центр на базе "Запорожстали" может сортировать до 15 вагонов помощи в сутки (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Мощности гуманитарного хаба на базе "Запорожстали" группы "Метинвест" составляют до 15 вагонов, которые волонтеры могут разгружать и сортировать ежесуточно. Сейчас таких вагонов приходит до 12 ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу координации гуманитарной миссии "Метинвест" в Запорожье Александра Мироненко.

"На гуманитарные нужды Фондом Рината Ахметова совместно с компанией Метинвест и бизнесами SCM было направлено уже более 600 млн гривен. В Запорожье организован хаб, где ежедневно работают более 200 волонтеров. Они выходят на работу и делают гуманитарные пакеты. Сегодня мы отправляем первые две фуры помощи до Покровского - наборы получат жители Волновахи, эвакуированы в Покровск. И это только начало: мы будем двигаться дальше в развертывании этого центра и увеличение его мощности", - сообщил Мироненко.

По его словам, гуманитарный штаб в Запорожье ожидает расширения перечня позиций гуманитарной помощи: надо получать дополнительные лекарства, продукты питания и муку.

"Нам нужно увеличение поставок, с которыми мы сможем работать, чтобы отправлять помощь всем, кто в этом нуждается. Также мы надеемся, что нам удастся доставить гуманитарный груз в Мариуполь. Сейчас колонна едет в город: мы очень надеемся, что 9 фур и 30 автобусов доедут до города, и мы окажем украинскому Мариуполю всю необходимую помощь", - рассказал Мироненко.

Напомним, также волонтеры группы "Метинвеста" подготовили места для переселенцев из самых горячих точек Украины. Людей ждут в Запорожье, Кривом Роге, Каменском и Покровске: здесь подготовлены продукты, одежда, лекарства, одеяла, белье и все необходимые бытовые вещи.

В общем волонтеры подготовили 5500 спальных мест - на базах отдыха, в санаториях, профилакториях и общежитиях.

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Запорожье Метинвест
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