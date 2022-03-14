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Гуманітарний центр на базі "Запоріжсталі" може сортувати до 15 вагонів допомоги на добу

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Понеділок 14 березня 2022 14:28
Гуманітарний центр на базі "Запоріжсталі" може сортувати до 15 вагонів допомоги на добу Фото: гуманітарний центр на базі "Запоріжсталі" може сортувати до 15 вагонів допомоги на добу (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Потужності гуманітарного хабу на базі "Запоріжсталі" групи "Метінвест" складають до 15 вагонів, які волонтери можуть розвантажувати та сортувати щодоби. Наразі таких вагонів приходить до 12 щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову координації гуманітарної місії "Метінвест" у Запоріжжі Олександра Мироненка.

"На гуманітарні потреби Фондом Ріната Ахметова спільно з компанією Метінвест та бізнесами SCM було спрямовано вже понад 600 млн гривень. У Запоріжжі організовано хаб, де щодня працюють понад 200 волонтерів. Вони виходять на роботу і роблять гуманітарні пакунки. Сьогодні ми відправляємо перші дві фури допомоги до Покровського - набори отримають жителі Волновахи, евакуйовані в Покровськ. І це тільки початок: ми будемо рухатися далі у розгортанні цього центру і збільшення його потужності", - повідомив Мироненко.

За його словами, гуманітарний штаб у Запоріжжі очікує на розширення переліку позицій гуманітарної допомоги: треба отримувати додаткові ліки, продукти харчування і борошно.

"Нам потрібно збільшення поставок, з якими ми зможемо працювати, щоб відправляти допомогу всім, хто цього потребує. Також ми сподіваємось, що нам вдасться доправити гуманітарний вантаж до Маріуполя. Зараз колона їде до міста: ми дуже сподіваємося, що 9 фур та 30 автобусів доїдуть до міста, і ми надамо українському Маріуполю всю необхідну допомогу", - розповів Мироненко.

Нагадаємо, також волонтери групи "Метінвесту" підготували місця для переселенців із найгарячіших точок України. Людей чекають у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському та Покровську: тут підготовлені продукти, одяг, ліки, ковдри, білизна і всі необхідні побутові речі.

Загалом волонтери підготували 5500 спальних місць - на базах відпочинку, у санаторіях, профілакторіях та гуртожитках.

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Запоріжжя Метинвест
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