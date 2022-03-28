Гуманитарные коридоры сегодня не откроют. Возможны провокации со стороны оккупантов, - Верещук

"Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому, из соображений безопасности граждан, сегодня гуманитарные коридоры не открываем", - сказала Верещук.

Напомним, сегодня омбудсмен Людмила Денисова сообщила об открытии семи гуманитарных коридоров. Однако на сегодня они работать не будут.

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