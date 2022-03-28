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Гуманитарные коридоры сегодня не откроют. Возможны провокации со стороны оккупантов, - Верещук

Фото: вице-премьер Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 28 марта в Украине не будут работать гуманитарные коридоры. Причиной тому являются возможные провокации на маршрутах со стороны оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.

"Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому, из соображений безопасности граждан, сегодня гуманитарные коридоры не открываем", - сказала Верещук.

Напомним, сегодня омбудсмен Людмила Денисова сообщила об открытии семи гуманитарных коридоров. Однако на сегодня они работать не будут.

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