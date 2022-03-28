Гуманітарні коридори сьогодні не відкриють. Можливі провокації з боку окупантів, - Верещук

"Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", - сказала Верещук.

Нагадаємо, сьогодні омбудсмен Людмила Денісова повідомила про відкриття семи гуманітарних коридорів. Однак на сьогодні вони працювати не будуть.

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