Гуманитарные коридоры на 21 марта: где сегодня состоится эвакуация

В Украине в понедельник, 21 марта, продолжится эвакуация мирного населения из горячих точек. Сегодня будут работать 8 гуманитарных коридоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.
Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будет отправлена в Мариуполь. После сбора людей в месте для эвакуации автобусы отправятся по маршрутам, также в колонне будут следовать частные автомобили жителей Мариуполя.
Из города Бердянск Запорожской области в город Запорожье
Маршрут: Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье, с обязательным разминированием.
Из города Мангуш Донецкой области в город Запорожье
Маршрут: Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье, с обязательным разминированием.
Из поселка Никольское Донецкой области в город Запорожье
Маршрут: Микильское - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье, с обязательным разминированием.
Из села Мелекино Донецкой области в город Запорожье
Маршрут: Мелекино - Портовское - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье, с обязательным разминированием.
Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршрутам. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населенных пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.
Из поселка Козаровичи Киевской области в город Киев
Маршрут: Козаровичи - Лютеж - Старые Петровцы - Новые Петровцы - Вышгород - Киев.
Из села Ворзель Киевской области в направлении поселка Белогородка
Маршрут: Ворзель - Михайловка-Рубежовка - Мрия - Шпитки - Петрушки - Белогородка.
Из города Буча Киевской области в поселок Белогородка
Маршрут: Буча - Ворзель - Михайловка-Рубежовка - Забучье - Дмитровка - Капитановка - Стоянка - Белогородка.
Из поселка Большая Дымерка Киевской области в город Бровары
Маршрут: Великая Дымерка - Богдановка - Рудня - Литки - Рожны - Пуховка - Бровары.
Автомобили с продуктами и медикаментами, а также автобусы для эвакуации людей будут отправлены из города Бахмут.
Маршруты: Бахмут - Лисичанск - Бахмут. Бахмут - Лисичанск - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут. Бахмут - Лисичанск - Горное - Бахмут.
Кроме того, в Луганской области состоится эвакуация по железной дороге. Эвакуационный поезд отправится со станции Новозолотаревка, ориентировочно в 14:00.
Места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:
Местные жители смогут эвакуироваться по железной дороге.
Расписание поездов на 21 марта:
Напомним, вчера оккупанты продолжали обстреливать Луганскую область. В Северодонецке, Рубежном и Попасной было разрушено 12 домов.
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