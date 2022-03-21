Гуманитарные коридоры на 21 марта: где сегодня состоится эвакуация

Донецкая область

Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будет отправлена в Мариуполь. После сбора людей в месте для эвакуации автобусы отправятся по маршрутам, также в колонне будут следовать частные автомобили жителей Мариуполя.

Из города Бердянск Запорожской области в город Запорожье

Маршрут: Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье, с обязательным разминированием.

Из города Мангуш Донецкой области в город Запорожье

Маршрут: Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье, с обязательным разминированием.

Из поселка Никольское Донецкой области в город Запорожье

Маршрут: Микильское - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье, с обязательным разминированием.

Из села Мелекино Донецкой области в город Запорожье

Маршрут: Мелекино - Портовское - Мангуш - Бердянск - Токмак - Васильевка - Каменское - Запорожье, с обязательным разминированием.

Киевская область

Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршрутам. Также к колонне присоединяются люди из близлежащих населенных пунктов, в том числе на частных легковых автомобилях.

Из поселка Козаровичи Киевской области в город Киев

Маршрут: Козаровичи - Лютеж - Старые Петровцы - Новые Петровцы - Вышгород - Киев.

Из села Ворзель Киевской области в направлении поселка Белогородка

Маршрут: Ворзель - Михайловка-Рубежовка - Мрия - Шпитки - Петрушки - Белогородка.

Из города Буча Киевской области в поселок Белогородка

Маршрут: Буча - Ворзель - Михайловка-Рубежовка - Забучье - Дмитровка - Капитановка - Стоянка - Белогородка.

Из поселка Большая Дымерка Киевской области в город Бровары

Маршрут: Великая Дымерка - Богдановка - Рудня - Литки - Рожны - Пуховка - Бровары.

Луганская область

Автомобили с продуктами и медикаментами, а также автобусы для эвакуации людей будут отправлены из города Бахмут.

Маршруты: Бахмут - Лисичанск - Бахмут. Бахмут - Лисичанск - Северодонецк - Лисичанск - Бахмут. Бахмут - Лисичанск - Горное - Бахмут.

Кроме того, в Луганской области состоится эвакуация по железной дороге. Эвакуационный поезд отправится со станции Новозолотаревка, ориентировочно в 14:00.

Места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:

Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; ул. "40 лет Победы" возле дома № 15;

Приволье: центральная площадь;

Северодонецк: 11:00 - городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.

Донецкая область

Местные жители смогут эвакуироваться по железной дороге.

Расписание поездов на 21 марта: