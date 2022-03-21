Гуманітарні коридори на 21 березня: де сьогодні відбудеться евакуація

В Україні в понеділок, 21 березня, продовжиться евакуація мирного населення з гарячих точок. Сьогодні працюватимуть 8 гуманітарних коридорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.
Автобуси для евакуації і гуманітарна допомога буде відправлена в Маріуполь. Після збирання людей у місці для евакуації автобуси вирушать за маршрутами, також в колоні будуть слідувати приватні автомобілі мешканців Маріуполя.
З міста Бердянськ Запорізької області до міста Запоріжжя
Маршрут: Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.
З міста Мангуш Донецької області до міста Запоріжжя
Маршрут: Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.
З селища Микільське Донецької області до міста Запоріжжя
Маршрут: Мікільське - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.
Із села Мелекіне Донецької області до міста Запоріжжя
Маршрут: Мелекіно - Портівське - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.
Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутами. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.
Із селища Козаровичі Київської області до міста Києва
Маршрут: Козаровичі - Лютіж - Старі Петрівці - Нові Петрівці - Вишгород - Київ.
Із села Ворзель Київської області у напрямку селища Білогородка
Маршрут: Ворзель - Михайлівка-Рубежівка - Мрія - Шпитки - Петрушки - Білогородка.
З міста Буча Київської області до селища Білогородка
Маршрут: Буча - Ворзель - Михайлівка-Рубежівка - Забуччя - Дмитрівка - Капітанівка - Стоянка - Білогородка.
Із селища Велика Димерка Київської області до міста Бровари
Маршрут: Велика Димерка - Богданівка - Рудня - Літки - Рожни - Пухівка - Бровари.
Автомобілі з продуктами та медикаментами, а також автобуси для евакуації людей будуть відправлені із міста Бахмут.
Маршрути: Бахмут - Лисичанськ - Бахмут. Бахмут - Лисичанськ - Сєверодонецьк - Лисичанськ - Бахмут. Бахмут - Лисичанськ - Гірське - Бахмут.
Крім того, в Луганській області відбудеться евакуація залізницею. Евакуаційний потяг відправиться зі станції Новозолотарівка, орієнтовно о 14:00.
Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:
Місцеві жителі матимуть змогу евакуюватися залізницею.
Розклад поїздів на 21 березня:
Нагадаємо, минулої доби окупанти продовжували обстрілювати Луганську область. В Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній було зруйновано 12 будинків.
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