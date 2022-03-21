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Гуманітарні коридори на 21 березня: де сьогодні відбудеться евакуація

Фото: в Україні працюватимуть 8 гуманітарних коридорів для евакуації населення (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні в понеділок, 21 березня, продовжиться евакуація мирного населення з гарячих точок. Сьогодні працюватимуть 8 гуманітарних коридорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

Донецька область

Автобуси для евакуації і гуманітарна допомога буде відправлена в Маріуполь. Після збирання людей у місці для евакуації автобуси вирушать за маршрутами, також в колоні будуть слідувати приватні автомобілі мешканців Маріуполя.

З міста Бердянськ Запорізької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.

З міста Мангуш Донецької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.

З селища Микільське Донецької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Мікільське - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.

Із села Мелекіне Донецької області до міста Запоріжжя

Маршрут: Мелекіно - Портівське - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Кам'янське - Запоріжжя, з обов'язковим розмінуванням.

Київська область

Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутами. Також до колони приєднуються люди з прилеглих населених пунктів, у тому числі на приватних легкових автомобілях.

Із селища Козаровичі Київської області до міста Києва

Маршрут: Козаровичі - Лютіж - Старі Петрівці - Нові Петрівці - Вишгород - Київ.

Із села Ворзель Київської області у напрямку селища Білогородка

Маршрут: Ворзель - Михайлівка-Рубежівка - Мрія - Шпитки - Петрушки - Білогородка.

З міста Буча Київської області до селища Білогородка

Маршрут: Буча - Ворзель - Михайлівка-Рубежівка - Забуччя - Дмитрівка - Капітанівка - Стоянка - Білогородка.

Із селища Велика Димерка Київської області до міста Бровари

Маршрут: Велика Димерка - Богданівка - Рудня - Літки - Рожни - Пухівка - Бровари.

Луганська область

Автомобілі з продуктами та медикаментами, а також автобуси для евакуації людей будуть відправлені із міста Бахмут.

Маршрути: Бахмут - Лисичанськ - Бахмут. Бахмут - Лисичанськ - Сєверодонецьк - Лисичанськ - Бахмут. Бахмут - Лисичанськ - Гірське - Бахмут.

Крім того, в Луганській області відбудеться евакуація залізницею. Евакуаційний потяг відправиться зі станції Новозолотарівка, орієнтовно о 14:00.

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

  • Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; вул. "40 років перемоги" біля будинку № 15;
  • Привілля: центральна площа;
  • Сєвєродонецьк: 11:00 - міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
  • Рубіжне: Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

Донецька область

Місцеві жителі матимуть змогу евакуюватися залізницею.

Розклад поїздів на 21 березня:

  • поїзд № 45/46 Лозова - Ужгород (можливе продовження до ст. Краматорськ) - час відправлення уточнюється;
  • поїзд № 271/270 Краматорськ - Львів (відправлення з Краматорська о 13:00);
  • поїзд № 273/272 Краматорськ - Львів (відправлення з Краматорська о 16:00);
  • поїзд № 138/137 Лозова - Хмельницький (можливе продовження до ст. Краматорськ) - час відправлення уточнюється;
  • поїзд № 142/141 Лозова - Львів (час відправлення уточнюється).

Нагадаємо, минулої доби окупанти продовжували обстрілювати Луганську область. В Сєвєродонецьку, Рубіжному та Попасній було зруйновано 12 будинків.

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