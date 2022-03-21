Оккупанты обстреляли Северодонецк, Рубежное и Попасную. Разрушены 12 домов, есть раненые

В Луганской области российские оккупационные войска продолжали обстрелы городов, накрыв Северодонецк, Рубежное и Попасную плотным огнем. В результате были разрушены 12 жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая .

Спасатели вытащили из-под завалов 5 человек, ранения получили двое граждан.

"Россияне вновь открывали плотный огонь по Северодонецку, Рубежному, Попасной. Наши города крепко держат оборону, ВСУ бьют врага. Но снова есть около 20 поврежденных или разрушенных объектов, из которых 3 многоквартирных и 9 частных жилых домов, продовольственный склад, хозяйственные сооружения, гаражи, объекты инфраструктуры", - пишет он в Telegram.

Гайдай отметил, что попытки армии РФ захватить крупные населенные пункты бесполезны, поэтому оккупанты избрали тактику террора мирного населения.

"Это россия, от нее другого ждать не нужно... К счастью, во время вчерашних обстрелов погибших обнаружено не было, раненых двое - в Попасной и Камышевахе. Спасенных из-под завалов - пятеро", - рассказал глава ОВА.