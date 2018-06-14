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Гуманитарную помощь от Беларуси доставили в Донецкую и Луганскую области

НовостиПолитика    14.06.2018 - 18:30
Фото: гуманитарная помощь (mtot.gov.ua)
Фото: гуманитарная помощь (mtot.gov.ua)

Республика Беларусь уже во второй раз оказывает гуманитарную помощь населению этих областей

Гуманитарную помощь от Беларуси доставили в Донецкую и Луганскую области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Торжественная передача гуманитарной помощи состоялась сегодня, 14 июня.

"МТОТ сделало все возможное, чтобы гуманитарная помощь из Республики Беларусь попала к людям, пострадавшим вследствие российской агрессии на востоке Украины. Сегодня по статистике 3,4 миллиона людей, проживающих по обе стороны линии разграничения, нуждаются в гуманитарной помощи. Мы искренне благодарны нашим партнерам за понимание, помощь и поддержку в этом направлении", - сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Отмечается, что Республика Беларусь уже во второй раз оказывает гуманитарную помощь гражданскому населению Донецкой и Луганской областей, как на подконтрольных, так и на временно оккупированных территориях.

"Первые два грузовых автомобиля с гуманитарным грузом общим весом около 24 тонн из Республики Беларусь прибыли на восток Украины в Краматорск Донецкой области и Северодонецк Луганской области", - отмечают в пресс-службе МинВОТ.

Напомним, 12 июня из Беларуси в Украину прибыл гуманитарный груз. Доставку 55 тонного груза, состоявшего из продуктов питания и промышленных товаров (школьная мебель и холодильники) осуществляло Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

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Теги публикации: Донбасс, Беларусь, Гуманитарная помощь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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