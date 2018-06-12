Доставку осуществляло МЧС Беларуси
Из Беларуси в Украину прибыл гуманитарный груз. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
"Доставку 55 тонного груза, состоявшего из продуктов питания и промышленных товаров (школьная мебель и холодильники) осуществляло Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а получателем стало представительство Международного комитета Красного Креста в Украине", - говорится в сообщении.
Груз оформили пограничники Черниговского отряда в международном пункте пропуска "Новые Яриловичи".
Сопровождал груз чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол.
Фото: гуманитарная помощь от Беларуси (dpsu.gov.ua)
"Стоит отметить, что этот груз, в отличие от российских так называемых "гумконвоев", был оформлен по всем нормам и принципам международного права и ранее согласованными условиями", - отмечают в ГПСУ.
Напомним, ранее сегодня сообщил, что Беларусь отправила гуманитарную помощь Украине.