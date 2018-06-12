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Из Беларуси в Украину прибыл гуманитарный груз

НовостиПолитика    12.06.2018 - 14:43
Фото: гуманитарная помощь от Беларуси (dpsu.gov.ua)
Фото: гуманитарная помощь от Беларуси (dpsu.gov.ua)

Доставку осуществляло МЧС Беларуси

Из Беларуси в Украину прибыл гуманитарный груз. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Доставку 55 тонного груза, состоявшего из продуктов питания и промышленных товаров (школьная мебель и холодильники) осуществляло Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а получателем стало представительство Международного комитета Красного Креста в Украине", - говорится в сообщении.

Груз оформили пограничники Черниговского отряда в международном пункте пропуска "Новые Яриловичи".

Сопровождал груз чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол.

 

Фото: гуманитарная помощь от Беларуси (dpsu.gov.ua)

"Стоит отметить, что этот груз, в отличие от российских так называемых "гумконвоев", был оформлен по всем нормам и принципам международного права и ранее согласованными условиями", - отмечают в ГПСУ.

Напомним, ранее сегодня сообщил, что Беларусь отправила гуманитарную помощь Украине.

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Теги публикации: Беларусь, Гуманитарная помощь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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