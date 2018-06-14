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Інтерв'ю

Гуманітарну допомогу від Білорусі доставили до Донецької та Луганської областей

НовиниПолітика    14.06.2018 - 18:30
Фото: гуманітарна допомога (mtot.gov.ua)
Фото: гуманітарна допомога (mtot.gov.ua)

Республіка Білорусь вже вдруге надає гуманітарну допомогу населенню цих областей

Гуманітарну допомогу від Білорусі доставили до Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Урочиста передача гуманітарної допомоги відбулася сьогодні, 14 червня.

"МТОТ зробило все можливе, аби гуманітарна допомога з Республіки Білорусь потрапила до людей, які постраждалим внаслідок російської агресії на сході України. Сьогодні за статистикою 3,4 мільйона людей, які проживають по обидві сторони лінії розмежування, потребують гуманітарної допомоги. Ми щиро вдячні нашим партнерам за розуміння,  допомогу і підтримку у цьому напрямку", - повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

Зазначається, що Республіка Білорусь вже вдруге надає гуманітарну допомогу цивільному населенню Донецької та Луганської областей, як на підконтрольні, так і на тимчасово окуповані території.

"Перших два вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем загальною вагою близько 24 тонни з Республіки Білорусь прибули на схід України до Краматорська Донецької області та Сєвєродонецька Луганської області", - зазначають у прес-службі МінТОТ.

Нагадаємо, 12 червня із Білорусі в Україну прибув гуманітарний вантаж. Доставку 55 тонного вантажу, що складався з продуктів харчування та промислових товарів (шкільні меблі та холодильники) здійснювало Міністерство з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь.

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Теги публікації: Донбас, Білорусь, Гуманітарна допомога  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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