За її словами, представники американської преси працюватимуть як з українськими, так і з російськими главами гуманітарних організацій.

"Чотири американські журналісти телеканалу Newsmax працюватимуть в Олешках разом з російськими та українськими лідерами гуманітарних організацій. Виступаючи як нейтральні спостерігачі, вони незалежно фіксуватимуть і документуватимуть цю історичну гуманітарну місію", - йдеться в пості.

Перед цим цей же анонс із приводу журналістів із Newsmax зробив спецпредставник диктатора РФ Путіна Кирило Дмитрієв.