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Гуманітарну місію в Олешках висвітлюватимуть журналісти Newsmax, - Меланія Трамп

06:10 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Меланія Трамп (Getty Images)

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що в окуповані Олешки Херсонської області вирушать кілька журналістів Newsmax, щоби незалежно висвітлювати гуманітарну місію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х.

За її словами, представники американської преси працюватимуть як з українськими, так і з російськими главами гуманітарних організацій.

"Чотири американські журналісти телеканалу Newsmax працюватимуть в Олешках разом з російськими та українськими лідерами гуманітарних організацій. Виступаючи як нейтральні спостерігачі, вони незалежно фіксуватимуть і документуватимуть цю історичну гуманітарну місію", - йдеться в пості.

Перед цим цей же анонс із приводу журналістів із Newsmax зробив спецпредставник диктатора РФ Путіна Кирило Дмитрієв.

Перемир'я в Олешках

Нагадаємо, 27 жовтня у районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Вона включає допомогу громадянським і евакуацію жителів. Режим тиші триватиме до 22:59 1 листопада.

Учора уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що перші 30 годин перемир'я в Олешках пройшли без інциденту. Він наголосив, що українська сторона продовжує координувати виконання досягнутих домовленостей з метою допомогти мешканцям міста.

Також ми писали, що за даними Fox News, Україна та Росія погодили щомісячну допомогу на Херсонщині після гуманітарної місії в Олешках.

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Херсонська областьОлешкиМелания ТрампВійна в Україні