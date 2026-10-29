По ее словам, представители американской прессы будут работать как с украинскими, так и российскими главами гуманитарных организаций.

"Четыре американских журналиста телеканала Newsmax будут работать в Олешках вместе с российскими и украинскими лидерами гуманитарных организаций. Выступая в качестве нейтральных наблюдателей, они будут независимо фиксировать и документировать эту историческую гуманитарную миссию", - говорится в посте.

Перед этим этот же анонс по поводу журналистов из Newsmax сделал спецпредставитель диктатора РФ Путина Кирилл Дмитриев.