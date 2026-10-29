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Олешки Графики отключения света Война в Украине

Гуманитарную миссию в Олешках будут освещать журналисты Newsmax, - Мелания Трамп

06:10 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: Мелания Трамп (Getty Images)

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что в оккупированные Олешки Херсонской области отправятся несколько журналистов Newsmax, чтобы независимо освещать гуманитарную миссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

По ее словам, представители американской прессы будут работать как с украинскими, так и российскими главами гуманитарных организаций.

"Четыре американских журналиста телеканала Newsmax будут работать в Олешках вместе с российскими и украинскими лидерами гуманитарных организаций. Выступая в качестве нейтральных наблюдателей, они будут независимо фиксировать и документировать эту историческую гуманитарную миссию", - говорится в посте.

Перед этим этот же анонс по поводу журналистов из Newsmax сделал спецпредставитель диктатора РФ Путина Кирилл Дмитриев.

Перемирие в Олешках

Напомним, 27 октября в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. Она включает в себя помощь гражданским и эвакуацию жителей. Режим тишины продлиться до 22:59 1 ноября.

Вчера уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что первые 30 часов перемирия в Олешках прошли без инцидента. Он подчеркнул, что украинская сторона продолжает координировать выполнение достигнутых договоренностей с целью помочь жителям города.

Также мы писали, что по данным Fox News, Украина и Россия согласовали ежемесячную помощь в Херсонской области после гуманитарной миссии в Олешках.

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