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Гуманитарное перемирие в Украине в данный момент невозможно, - генсек ООН

Новина українською →
Нью-Йорк, Среда 13 апреля 2022 20:33
Гуманитарное перемирие в Украине в данный момент невозможно, - генсек ООН Фото: Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш не верит в возможность всеобъемлющего гуманитарного перемирия между Украиной и РФ в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ООН.

Гутерриш признал, что пока не удалось уговорить стороны к прекращению боевых действий. В то же время он предложил РФ ряд гуманитарных инициатив.

"На данный момент всеобъемлющее перемирие в Украине не кажется возможным. Я призываю к нему по гуманитарным мотивам, но оно кажется невозможным", – признался генсек ООН.

В Объединенных Нациях предложили России согласиться на ограниченное перемирие. Оно будет заключаться в локальном прекращении огня для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских.

Напомним, что Минобороны РФ пригрозило новыми ударами по Украине за якобы атаки российской территории.

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