Гуманітарне перемир'я в Україні наразі неможливе, - генсек ООН
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш не вірить у можливість всеосяжного гуманітарного перемир'я між Україною і РФ у найближчий час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ООН.
Гутерріш визнав, що поки не вдалося вмовити сторони до припинення бойових дій. Натомість він запропонував РФ низку гуманітарних ініціатив.
"На цей момент всеосяжне перемир'я в Україні не видається можливим. Я закликаю до нього з гуманітарних мотивів, але воно здається неможливим", – зізнався генсек ООН.
В Об'єднаних Націях запропонували Росії погодитися на обмежене перемир'я. Воно полягатиме в локальному припиненні вогню для постачання гуманітарної допомоги та евакуації цивільних.
Нагадаємо, що Міноборони РФ пригрозило новими ударами по Україні за нібито атаки російської території.
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