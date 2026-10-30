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Гуманітарний конвой евакуює понад 750 жителів Олешок

19:16 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: евакуація в Олешках (t.me/David_Arakhamia)

Ті, хто хотів виїхати з Олешок, вирушили в безпечне місце, а гуманітарна місія завершує евакуацію понад 750 людей. Режим тиші триває без порушень.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал та заяву першої леді США Меланії Трамп у соцмережі X.

Наразі українці, які виявили бажання виїхати, вже перебувають у дорозі з Олешок. Гуманітарна допомога успішно доставлена на місце.

За словами американської сторони, до складу евакуаційного конвою увійшли 25 автобусів, 50 медичних працівників та машини швидкої допомоги.

Усі заходи з безпечного проходу були узгоджені під час переговорів між українським та російським лідерами за координації першої леді США Меланії Трамп.

"Наразі ті, хто бажав виїхати в Україну, - мали змогу виїхати з Олешок, вони зараз у дорозі. Гуманітарну допомогу доставлено", - зазначив Лубінець.

Омбудсмен підкреслив, що в районі проведення місії вже 87 годин поспіль триває режим тиші, під час якого не зафіксовано жодних порушень.

Робота гуманітарної місії здійснюється відповідно до домовленостей, досягнутих раніше з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою.

Крім того, важливу роль у процесі відіграло сприяння першої леді США Меланії Трамп.

"Наш пріоритет: рятувати життя", - наголосила Меланія Трамп, коментуючи підготовку конвою для безпечного вивезення людей.

Нагадаємо, що 30 жовтня українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи.

Раніше того ж дня, 30 жовтня, делегація України дісталась до Олешок, після чого у місті розпочалася евакуація та роздача гуманітарної допомоги.

Крім того, 27 жовтня стало відомо, що в Олешках розпочався "режим тиші", який має тривати до 1 листопада.

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