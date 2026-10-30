Гуманітарний конвой евакуює понад 750 жителів Олешок

Наразі українці, які виявили бажання виїхати, вже перебувають у дорозі з Олешок. Гуманітарна допомога успішно доставлена на місце.

За словами американської сторони, до складу евакуаційного конвою увійшли 25 автобусів, 50 медичних працівників та машини швидкої допомоги.

Усі заходи з безпечного проходу були узгоджені під час переговорів між українським та російським лідерами за координації першої леді США Меланії Трамп.

"Наразі ті, хто бажав виїхати в Україну, - мали змогу виїхати з Олешок, вони зараз у дорозі. Гуманітарну допомогу доставлено", - зазначив Лубінець.

Омбудсмен підкреслив, що в районі проведення місії вже 87 годин поспіль триває режим тиші, під час якого не зафіксовано жодних порушень.

Робота гуманітарної місії здійснюється відповідно до домовленостей, досягнутих раніше з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою.

Крім того, важливу роль у процесі відіграло сприяння першої леді США Меланії Трамп.

"Наш пріоритет: рятувати життя", - наголосила Меланія Трамп, коментуючи підготовку конвою для безпечного вивезення людей.