Гуманитарный конвой эвакуирует более 750 жителей Олешек

Желающие уехать из Олешек отправились в безопасное место, а гуманитарная миссия завершает эвакуацию более 750 человек. Режим тишины продолжается без нарушений.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал и заявление первой леди США Мелании Трамп в соцсети X.
Сейчас украинцы, изъявившие желание уехать, уже находятся в пути из Олешек. Гуманитарная помощь удачно доставлена на место.
По словам американской стороны, в состав эвакуационного конвоя вошли 25 автобусов, 50 медицинских работников и машины скорой помощи.
Все мероприятия по безопасному проходу были согласованы во время переговоров между украинским и российским лидерами по координации первой леди США Мелании Трамп.
"Пока те, кто желал уехать в Украину, - имели возможность выехать из Олешек, они сейчас в пути. Гуманитарная помощь доставлена", - отметил Лубинец.
Омбудсмен подчеркнул, что в районе миссии уже 87 часов подряд продолжается режим тишины, во время которого не зафиксировано никаких нарушений.
Работа гуманитарной миссии осуществляется в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой.
Кроме того, немаловажную роль в процессе сыграло содействие первой леди США Мелании Трамп.
"Наш приоритет: спасать жизнь", - подчеркнула Мелания Трамп, комментируя подготовку конвоя для безопасного вывоза людей.
Напомним, что 30 октября украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу.
Ранее в тот же день, 30 октября, делегация Украины добралась до Олешек, после чего в городе началась эвакуация и раздача гуманитарной помощи.
Кроме того, 27 октября стало известно, что в Олешках начался "режим тишины", который должен продлиться до 1 ноября.