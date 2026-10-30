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Гуманитарный конвой эвакуирует более 750 жителей Олешек

19:16 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: эвакуация в Олешках (t.me/David_Arakhamia)

Желающие уехать из Олешек отправились в безопасное место, а гуманитарная миссия завершает эвакуацию более 750 человек. Режим тишины продолжается без нарушений.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал и заявление первой леди США Мелании Трамп в соцсети X.

Сейчас украинцы, изъявившие желание уехать, уже находятся в пути из Олешек. Гуманитарная помощь удачно доставлена на место.

По словам американской стороны, в состав эвакуационного конвоя вошли 25 автобусов, 50 медицинских работников и машины скорой помощи.

Все мероприятия по безопасному проходу были согласованы во время переговоров между украинским и российским лидерами по координации первой леди США Мелании Трамп.

"Пока те, кто желал уехать в Украину, - имели возможность выехать из Олешек, они сейчас в пути. Гуманитарная помощь доставлена", - отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что в районе миссии уже 87 часов подряд продолжается режим тишины, во время которого не зафиксировано никаких нарушений.

Работа гуманитарной миссии осуществляется в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой.

Кроме того, немаловажную роль в процессе сыграло содействие первой леди США Мелании Трамп.

"Наш приоритет: спасать жизнь", - подчеркнула Мелания Трамп, комментируя подготовку конвоя для безопасного вывоза людей.

Напомним, что 30 октября украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу.

Ранее в тот же день, 30 октября, делегация Украины добралась до Олешек, после чего в городе началась эвакуация и раздача гуманитарной помощи.

Кроме того, 27 октября стало известно, что в Олешках начался "режим тишины", который должен продлиться до 1 ноября.

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